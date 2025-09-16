秋の全国交通安全運動を前に、お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」が警視庁新宿署の一日署長を務め、自転車のヘルメット着用を呼びかけました。【映像】参加者と握手をする「ガンバレルーヤ」「みんなが安心安全に楽しい毎日を送れるように1人1人がルールを守って」（まひるさん）「ヘルメットを必ずかぶってください」（よしこさん）交通安全イベントには約200人が参加し、トークを交えながら自転車の交通ルールを確認しました。