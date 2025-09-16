イスラエルがハマス幹部の暗殺を狙ってカタールに攻撃したことを受けて、アラブ諸国などの首脳が緊急の会議を開きました。【映像】攻撃を受けたカタールの様子カタールの首都ドーハで15日に開かれた緊急会議では、ガザ地区の停戦交渉を仲介するカタールでの攻撃を、「重大なエスカレーション」と強く非難しました。そのうえで、イスラエルの国連加盟資格の停止に向けた取り組みを要請することなどを盛り込んだ声明を発表しま