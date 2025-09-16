アメリカのベッセント財務長官は動画投稿アプリ「TikTok」をめぐり、中国との間で「合意の枠組みが整った」と述べました。【映像】トランプ氏のSNS投稿内容「TikTokについて合意の枠組みは整っている。トランプ大統領と習近平国家主席は金曜日に協議し、最終決定する予定だ」（ベッセント財務長官）14日から、スペインで米中の貿易をめぐる閣僚級協議が実施されました。参加したベッセント財務長官は、中国発の動画投稿アプリ