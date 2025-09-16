アメリカのトランプ政権は、日本から輸入する自動車などへの関税を16日から15％に引き下げると明らかにしました。【画像】連邦官報に掲載予定の文書16日にアメリカの官報に掲載される予定の文書によりますと、日本から輸入される自動車や自動車部品に対する関税について、日本時間の16日午後1時1分から引き下げを実施するということです。トランプ大統領が4日、日米の関税協議の合意に基づき署名した大統領令に沿うもので、