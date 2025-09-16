「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）2位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）6位Pixel 10 128GB(au)（Google）7位