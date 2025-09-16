サッカーJ2リーグは、15日(月)に第29節の1試合が行われました。現在4位の徳島ヴォルティスは敵地で16位のロアッソ熊本と対戦。前半にセットプレーから先制点を奪われると、前半21分には神代慶人選手に決められ0-2とされます。後半12分に高木友也選手のゴールで1点を返しましたが、その後は得点を奪えず3位浮上とはなりませんでした。【15日、J2第29節結果】◆熊本 2-1 徳島(15日、えがお健康スタジアム)得点【熊本】塩浜遼(前半9分