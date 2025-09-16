◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日(15日、甲子園球場)この日中日に勝利したことで早くも今シーズン80勝に到達した阪神。中でも、佐藤輝明選手が2打席連続アーチを含む3安打猛打賞、5打点と大暴れしました。久しぶりのデーゲームでの活躍に「よかったです」とお立ち台に上がった佐藤選手。初回にタイムリー2塁打を放つと、3回の第2打席目では右中間へ37号2ランを放ったことについて「もう追い込まれていたんですけど、しっかりコン