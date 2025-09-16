2025年8月25日、ブルーバックスより『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書』の第1巻、第2巻が上梓された。本書はアメリカの名門大学が採用する地球学教科書『UNDERSTANDING EARTH』(8th edition)を全3巻の構成で翻訳したものである。第1巻と第2巻では、プレートテクトニクスから、マントル対流など地球内部の動き、それらによって生みだされる火山や地層、岩石変成など、地球の固体部分の大きな仕組みが手に取るように理解