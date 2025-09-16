生きるとは、働くとは、幸せとはなにか考えるシリーズ「生きる、働く、ときどき病」。「52歳、私の髪は…白髪です」そう語るのは、SNSで大人気のインフルエンサー、姫さん。20代の頃、重度のパニック障害を患い、白髪になった彼女は、自分を心から愛おしいと思えるようになるまで、20年以上の年月がかかったと言います。今回はそんな姫さんのコンプレックスや病気の受け止め方について、『52歳、今ようやく人生が始まるの』(KADOKA