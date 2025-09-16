福山雅治が9月25日、日本テレビ系情報番組『DayDay.』番組テーマソング「万有引力」をデジタルリリースすることが発表となった。これはデビュー35周年の節目として開催中のドームツアー＜FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL＞より、9月14日および15日に行われたベルーナドームにて、32,000人を前に発表されたものだ。ドームライブでは、ヒットソング「零-ZERO-」「想望」などをはじめ、35周年を彩ってきた