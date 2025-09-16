ケガ人続出の苦しい台所事情はあったにしても、本職ではない長友のCB起用など、森保監督の采配には疑問が残ったphoto by MEXSPORT/AFLO 来年の北中米ワールドカップに向けてアメリカ遠征を行なったサッカー日本代表。DF陣にケガ人が多く、ベストメンバーを組めない難しさがあったとはいえ、メキシコ、アメリカ相手に１分け１敗、しかも無得点と、期待外れな結果に終わった。ご意見番のセルジオ越後氏はその戦いぶりをどう見た