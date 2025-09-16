あなたは読めますか？よめそうで読めない、和歌山県の難読地名「六十谷」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…答えは【A】答えは、【A】の「むそた」でした。和歌山市の北部、紀ノ川の北岸に位置する六十谷は、大阪府岸和田や堺まで電車で1時間程度でアクセスできるため、通勤・通学の拠点となっています。かつては「墓所谷」と呼ばれていましたが、縁起を担いで「六十谷」と記すようになった、5