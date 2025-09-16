処方薬や市販薬を服用する際は、水と一緒に服用するケースがほとんどです。ただ、外出先で薬を飲まなければならないときに手元に水がなく、水なしで薬を飲んでいいか迷ったことがある人は多いと思います。SNS上では「面倒なので水なしで薬を飲む」「薬だけ持ってきて水忘れたんだけど、水なしで薬って飲める？」などの声が上がっています。もしも水なしで薬を飲んだ場合、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。