「コミュニティ大工」とは、商社勤めだった加藤 潤（かとう・じゅん）さんが、趣味の大工仕事が高じて、さまざまな現場で仕事を請け負っているうちに名乗り始めたもの。建築や不動産の専門家が採算面から手を出しにくい空き家を、施主や地域住民、DIY愛好家など、多様な背景を持つ素人の参加を得て再生するアプローチとして注目を集めている。加藤さんに話を聞いた。空き家をDIYする「コミュニティ大工」とは？加藤 潤さんは埼玉県