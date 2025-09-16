青森〜上野間を走る「昼行」10月運行JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、2025年10月5日（日）に青森〜上野間で昼行の団体臨時専用列車を運転します。【画像】長い！これが青森→上野を結ぶ「昼行列車」の運行時刻ですこの列車は、奥羽本線・羽越本線・信越本線・上越線・高崎線・東北本線を経由。3列シートの豪華なグリーン車が連結されているE653系7両編成で運行される予定となっています。上越新幹線開業前