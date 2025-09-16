突然ですが、「切符」が何の略か知っていますか?正式名称は「切符〇〇」です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「切符手形」でした！電車やバスに乗るときに必ず使う「切符」。この言葉、もともとは略語なんです。「切」＝切り「符」＝符牒（ふちょう、符号・証明書の意味）つまり「通行を許すしるし（符）を切り取ったもの」という意味で、「切符」になりました。現代のイメージだと「チケット」や「パス」に近いです