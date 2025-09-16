終盤でも全員にトップの可能性がある大接戦。開幕式の熱気をそのまま持ち込んだような戦いだった。「大和証券Mリーグ2025-26」9月15日の第1試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップ。東場で倍満を放銃しラスに落ちるも、南場の親番で大暴れ。二転三転した試合を見事に制し、試合後は大満足でインタビューを受けた。【映像】園田賢、開幕戦勝利を手繰り寄せた値千金の親満貫この試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（