大阪の喧嘩自慢が、BreakingDownの対戦相手と睨み合う中、突如パワースラップをお見舞いされ、失神しかけるというアクシデントが起こった。【映像】突如、パワースラップで失神寸前のアクシデント15日、朝倉未来のYouTubeチャンネルで、1分1ラウンドで最強を決める『BreakingDown17』（9月27日、アリーナ立川立飛で開催）全25戦の対戦カード発表の様子が公開された。恒例企画となった「喧嘩自慢対抗戦」は今大会でも実施され