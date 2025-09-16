この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 まるで座禅？キャットタワーで悟りひらく猫に3.1万いいね はぎもぎむぎ(@kyokotsu_o)さんの投稿です。愛猫と暮らしていると、かわいい表情や仕草をたくさん見せてくれて、つい何枚も写真を撮ってしまいますよね。中