40〜50代で発症する「若年性認知症」65歳未満で発症する認知症を若年性認知症とよびます。最近では小説やドラマにも描かれ、広く知られつつありますが、若年性認知症は診断が遅れがちな難しい病気です。40〜50代という働き盛り世代での認知症発症は、家庭や職場でさまざまな問題を引き起こす可能性が高いため、高齢期とは異なる対策が求められています（【表】若年性認知症のもつ問題点）。「実態調査」でわかったこと若年性認知症