本を読む時間はないのにスマホの時間はある令和6年12月に総務省情報通信政策研究所が行った、13歳から79歳までの男女1,800人を対象にしたテレビ、新聞、インターネットの利用時間、並行利用などについてのアンケートで、40代のインターネットの休日の利用時間が、初めてテレビを超過。また、60代のテレビの時間が、平日、休日ともに大幅に減少した。全年代では、平日、休日ともに、「インターネット利用」の平均利用時間が最も長く