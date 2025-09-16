総裁選出馬前に初めて再会石破茂総理の辞任によって、次期総理の最右翼となった小泉進次郎氏。今後、家族である父・純一郎氏や兄・孝太郎らにも取材が殺到するだろうが、改めて注目を集めるのが、母・宮本佳代子さんの存在だ。小泉家を知る知人が語る。「佳代子さんは、孝太郎・進次郎を出産後、三男を身ごもっているときに純一郎さんと離婚。その後、小泉家とは関係を断っていました。進次郎も佳代子さんと連絡を取ることはなかっ