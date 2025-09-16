ヒルトン成田は、「ワールドグルメ＆シャインマスカットデザートビュッフェ」を9月1日から10月31日まで開催する。各国の代表的な料理と旬のシャインマスカットを使用したスイーツを揃えた。料理は、ベトナムの生春巻き、スペインのパエリア、イタリアのマカロニのオーブン焼き、韓国のサムゲタン、ペルーの魚介と野菜のセビーチェ、各国の食文化から着想を得たオリジナルピザなど。デザートには、シャインマスカットと洋梨のショー