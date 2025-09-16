アルコール飲料の中で、最も日本人に親しまれているのがビールではないだろうか。日本人の手による国産初の商業ビールが誕生したのは、大阪だ。手がけたのは綿卸業などを営む実業家の澁谷庄三郎（しぶたに・しょうざぶろう）で、その名も「澁谷（しぶたに）ビール」と言う。この澁谷ビールを復活させようと奮闘しているのが、「大阪渋谷（しぶたに）麦酒」の澁谷香名（かな）さんだ。日本人の商業ビールの父・澁谷庄三郎日本で本格