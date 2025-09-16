鳥海山で3人が遭難している件で、警察はけさから複数の救助隊を出して捜索をしています。これまでに3人が見つかったとの情報はありません。 【写真を見る】【続報】鳥海山で大人・子ども3人が遭難警察が複数の救助隊を出し捜索（山形・酒田署） 警察はヘリコプターを出して捜索をすることも検討しています。 その後の取材で、先に下山したのは遭難した男性の兄とその子の女児の2人であることがわかりました。 弟から「