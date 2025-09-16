［J１第29節］FC東京 １−０ 東京V／９月15日／味の素スタジアム同じ「味の素スタジアム」を本拠地にするFC東京との一戦で、東京ヴェルディの大卒ルーキーのDF内田陽介がJ１デビューを果たした。青森山田高から明治大を経て東京Vに加入した内田は、天皇杯２回戦の栃木SC戦で公式戦のピッチに立った。しかし、リーグ戦では７節の柏レイソル戦でベンチ入りしたのみで、それ以外はベンチにすら入れない状況が続いていた。そんな