警察によりますと、県警ヘリが鳥海山で遭難している3人とみられる人を上空から見つけたということです。健康状態などの情報はありません。 【画像】けさの現場の様子登山口 ■遭難の状況は 警察によりますと、15日、山形県と秋田県にまたがる鳥海山で、登山者が遭難したとみられます。大人1人と子ども2人だということです。 遭難したとみられるのは、東京都江東区の男性（32）と、酒田市の小学生男児（9）と女児（12）のあわ