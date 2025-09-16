プロ野球、阪神タイガースは2年ぶり7回目のセ・リーグ優勝を果たした。1980年代後半から「暗黒時代」と呼ばれた低迷期を過ごした阪神だが、2019年以降は3位以上の順位をキープしている。なぜ強くなったのか。球団社長の粟井一夫さんに、ジャーナリストの春川正明さんが聞いた――。（第1回）撮影＝吉川譲阪神タイガース・粟井一夫球団社長 - 撮影＝吉川譲■なぜ阪神タイガースは圧倒的な強さで優勝したのか両リーグ史上最速でタイ