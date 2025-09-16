先週のコラムでは、8月31日〜9月1日に天津で行われたSCO（上海協力機構）サミットにおける習近平外交について見てきた。習主席は天津で、計14人の首脳と立て続けに会談を行った。いわば「前半戦」である。今回は、「後半戦」とも言える、「中国人民抗日戦争及び反ファシスト戦争勝利80周年記念軍事パレード」（9月3日・北京）の時期に、17人の首脳との間で展開された習近平外交について見ていきたい。中ロ蒙3ヵ国首脳も会談9月2日