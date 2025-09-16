男性３人組ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのボーカル＆ギターの大森元貴が１４日付で自身のインスタグラムを更新。人気漫画「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」の作者である尾田栄一郎氏からプレゼントをもらったことを明かした。この日、２９歳の誕生日を迎えた大森は「おおもりくん。出が悪いチョコペンに苦戦しながら尾田さんが描いてくれた」とつづり、主人公のルフィが描かれたバースデーケーキの写真を公開した。