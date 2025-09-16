現在、立ち食いそばチェーン店「名代 富士そば」のほぼ全店（秋葉原電気街店、品川店を除く103店舗）で「月見うま肉そば」が販売中だ。9月1日から30日にかけて展開するフェアメニューで、代々木上原のレストラン「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏がレシピを監修する。はたして、お味のほどは？ 「富士そばライター」を自称する名嘉山直哉氏が実食し、その魅力を探った。誰もが意表を突かれたコラボ都内を中心に展開する「名代