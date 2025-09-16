生まれも育ちも神戸市中央区でサブカル郷土史家の佐々木孝昌（神戸史談会、神戸史学会・会員）が、北区出身で落語家の桂天吾と、神戸のあれこれについてポッドキャストで語る『神戸放談』（ラジオ関西Podcast）連載シリーズ。今回のテーマは「神社仏閣」です。☆☆☆☆神戸は幕末に開港して明治以降、エキゾチックでハイカラな港町を都市のイメージとして来た。だが、そのイメージの大半は、旧居留地、北野、南京町、神戸港と