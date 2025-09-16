SEVENTEEN¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢HxW¡ÊHOSHI¡ßWOOZI¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Á´12¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢SEVENTEEN¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢CARAT¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ÈºÍÇ½¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥¦Ãí°ÕÊóÈ¯Îá¡ª ¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN¡ÙSEVENTE