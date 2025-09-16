韓国で芸能活動をするロシア出身の女性タレント、アンジェリーナ・ダニロヴァの近況投稿が話題だ。【写真】ロシア美女、北朝鮮でゴルフ三昧ダニロヴァは最近、自身のインスタグラムを更新。「都市の忙しさの中、自分だけの静けさを守り抜く瞬間。GANESHIとともにする洗練された余裕」と韓国語でキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真では、さっぱりとしたショートヘアのダニロヴァが黒のノースリーブトップス