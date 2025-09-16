トヨタ新「カローラ」シリーズが販売店でも話題に2025年5月19日、トヨタは「カローラ」シリーズ（セダン／ツーリング／スポーツ）の一部改良モデルを発売しました。従来メーカーオプションだった装備を標準化しつつ、パワートレーンをハイブリッドに統一しています。新カローラシリーズ！【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「カローラ」を画像で見る（40枚）カローラは1966年に初代が誕生しました。大衆の実用車として時代ごと