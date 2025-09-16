2022年に始まった、こどもたちと共に未来につながるSDGsのアクションを考える「こども・プレゼン・コンテスト」。4回目を迎える2025年はコンテストに先駆け、8月2日にKANEBOと一緒に夏休みの特別講座「FRaU×KANEBOこどもコンテストワークショップ」が開催されました。KANEBOといえば「I HOPE.」をブランドコンセプトに掲げる化粧品ブランドです。化粧品とこどもとは一見関係ないように思えますが、なぜこども向けのイベントを行う