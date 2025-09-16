社会課題にもスズキの技術で積極的に取り組むスズキは9月9日、『技術戦略説明会2025』を開催。代表取締役社長の鈴木俊宏氏らが、エネルギー極少化に関する取り組みの進捗などを語った。【画像】スズキ初のBEV！eビターラのプロトタイプを詳しく見る全112枚今年2月には新中期経営計画を発表。『チームスズキは生活に密着したインフラモビリティ』を目指す姿として掲げ、コーポレートスローガン『By Your Side』を設定した。スズキ