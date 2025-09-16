山形県遊佐町の鳥海山で15日、登山をしていた30代の男性と小学生2人の行方がわからなくなり、警察が16日早朝から捜索を行っています。行方がわからなくなっているのは、東京都江東区の運送業阿部司さん（32）と、山形県酒田市の12歳の女子小学生、同じく酒田市に住む9歳の男子小学生の3人です。3人は15日、小学生2人の父親ともう一人の兄弟の合わせて5人で鳥海山の鉾立口から登山を行い、山頂まで登ったあと、父親と子ども1人が先