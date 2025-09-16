遺族年金は、残された配偶者の生活を支える重要な制度ですが、誰もが想定通りに受け取れるわけではありません。故人の生前の働き方や夫婦の年齢構成、残された側の収入状況によっては、受給額が大きく変わります。本稿では、酒井富士子氏による著書『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より、遺族年金における注意点について解説します。65歳以降の遺族年金は自営業だと受け取れない65歳以上の自営業夫婦は遺族年金