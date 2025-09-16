アメリカのトランプ大統領は15日、ベネズエラから出航した麻薬の密輸船を攻撃し、3人を殺害したと明らかにしました。トランプ大統領は15日、自身のSNSでアメリカに向かっていたベネズエラの麻薬の密輸船をアメリカ軍が攻撃したと明らかにしました。攻撃は自身の命令によるもので、「3人のテロリストを殺害した」としています。トランプ氏が公開した動画では、小型の船が攻撃を受け、黒煙を上げながら炎上する様子が確認できます。