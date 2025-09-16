【ナイロビ共同】アフリカ南部ザンビアの裁判所は15日、魔術を用いてヒチレマ大統領を殺そうとしたとして、被告の男2人にそれぞれ禁錮2年の判決を言い渡した。欧米メディアが伝えた。魔術に対する伝統的な信仰が根強いザンビアでは英国の植民地時代にできた法律が今も有効で、魔術の使用を規制している。2人は生きたカメレオンや動物の尾を使って儀式を行い、ヒチレマ氏に呪いをかけようとしたとされる。検察側は2人がヒチレマ