FM選手権の会場となったのは、以前までPGAツアーの試合の試合会場ともなっていたTPCボストン。TPCの看板を背負っているだけに、メンテナンスも完璧だ。大会二日目には雷雨のため1日に3度も中断を強いられたものの、グリーンやフェアウェイの水捌けもよく、コースコンディションは完璧だった。 「バドワイザーなら…」メンテナンススタッフの機転がすごい 週末になると天候も回復し、最終日は晴天