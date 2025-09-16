女優の安達祐実が１４日付で自身のインスタグラムを更新。４４歳の誕生日を迎えたことを明かした。「９月１４日、誕生日」と書き出し、「『おめでとう！』と幸せそうに笑ってくれる人たちに、生まれてきてくれてありがとう、と思う」とつづり、バースデーケーキを前に笑顔を見せる写真をアップした。この投稿にファンからは「いくつになっても可愛い」「ずっと憧れです」「大好きです」「おめでとう」などの反応が集まってい