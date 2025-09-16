＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロゴルファーNo.1決定戦で悲願のツアー初優勝を果たした金澤志奈。幼少期に抱いた夢は「お花屋さん」だった。それは金澤が1歳半のとき、母・雅枝さんが生花店「花色人」を経営し始め、働いている姿を見ていたからだろう。【写真】金澤志奈、初めての口づけ父の影響で8歳のときにゴルフを始めた。そして中学3年生の頃、日本ツア