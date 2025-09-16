石破茂総理の退陣表明を受けて、“ポスト石破”を選ぶ自民党総裁選に向けた動きが活発化している。立憲民主党の野田佳彦代表は「まるで1年前の敗者復活戦のようだ」と評した。【映像】1億回再生された小泉氏の牛丼動画（実際の映像）出馬意向の5人。茂木敏充前幹事長（69）は、東大から丸紅、ハーバード大学大学院、マッキンゼーアンドカンパニーを経て、政界入りした。1993年の初当選時は日本新党で、同期は立憲野田夫代表や