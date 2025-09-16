【MLB】カブス 4ー3 レイズ（9月14日・日本時間15日／シカゴ）【映像】釣り球をマン振り→三振に打者がお手上げリアクションカブスの今永昇太投手に空振り三振を奪われたディアスが、呆然と立ち尽くした。1ー3とカブスが2点ビハインドで迎えた4回表、2死走者なしの場面で打席にはディアスが入った。1打席目でホームランを放っており、2023年にはアメリカンリーグの首位打者にも輝いた好打者に対して、今永は真っ向勝負を挑んだ