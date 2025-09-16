TCLがクラウドファンディングのGREEN FUNDINGで新しいプロジェクターの支援を募っている。750 ISOルーメンという高輝度で、最大150インチの大画面をどこでも実現できるというポータブルプロジェクターTCL PlayCubeだ（製品ページ）。TCL PlayCube。本体デザインはルービックキューブがヒントになっているそうだこの記事の執筆時点で割引き後8万円台での入手ができるようだ。9月18日までは渋谷のTSUTAYAで商品の展示も行われている