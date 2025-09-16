日本で最初にコーヒーを愛飲したのは宗谷に派遣された武士たちだった 病気予防のため支給されたコーヒー 日本に初めてコーヒーを持ち込んだのは、長崎・出島のオランダ商人たちだったと考えられています。文化元年（1804）には、狂歌師・御家人の大田南畝(おおたなんぽ)がコーヒーを飲んで「焦げ臭くて味に勘ず」と書き残しました。その後、一部の蘭学者がコーヒー