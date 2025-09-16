◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、２試合ぶりの一発で偉業達成を狙う。前日１４日（同１５日）の敵地・ジャイアンツ戦では９回に遊撃と中堅の間に落ちるポテンヒット（中前