天皇皇后両陛下は即位後初めて、愛子さまは初めて県内へ訪問されました。 14日までの3日間を振り返ります。 12日からの3日間、戦後80年の被爆地・長崎を訪問された天皇皇后両陛下。 文化・芸術の祭典にも出席されました。 （天皇陛下おことば） 「今年、被爆80年という節目を迎えたこの長崎の地で、全国各地で様々な文化芸術活動に取り組まれている方々を迎え、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されること